Fast drei Jahre ist es her, seit die Show das letzte Mal über die TV-Schirme liefen. 2021 feierte Florian Silbereisen das große Fest der Besten noch unter Corona-Auflagen aus dem Congress Centrum in Suhl und nicht wie gewohnt aus dem Velodrom in Berlin. Die Schlagerfans in der Hauptstadt mussten also sogar noch ein Jahr länger warten – doch nun sind die Schlagerchampions endlich zurück.