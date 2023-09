Vor Kurzem erst nahm er Abschied von der Bühne, aber mit einem wird er nicht aufhören: Bereits seit 1995 veranstaltet Frank Zander (81) ein traditionelles Weihnachtsfestmahl für die Obdachlosen und Bedürftigen Berlins im Neuköllner Hotel Estrel. In den vergangenen drei Jahren allerdings musste die Veranstaltung pandemiebedingt ausweichen. Statt einer einzelnen Veranstaltung tourte der Schlagerstar mit einem Food-Truck durch die Stadt und verteilte so Mahlzeiten an Bedürftige. Nun aber gab der Sänger von "Hier kommt Kurt" bekannt, dass dieses Jahr die Veranstaltung wieder unter einem Dach stattfinden wird – am 22. Dezember 2023 und mit prominenter Unterstützung.