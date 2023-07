Aufgeben ist für Vivienne und Tino keine Option! Sie haben sich 1997 beim Eisessen verliebt und seit dem in 26 Jahren Beziehung viele Schicksalsschläge gemeinsam gemeistert.

Die große Leidenschaft, die sie verbindet, ist der Schlager. Beide haben Musik studiert und arbeiten im Musikbusiness: Vivienne als Backgroundsängerin und Tino am Klavier. Doch der große Erfolg bleibt für die talentierte Sängerin aus – was sie mit 30 in eine Midlife-Crisis stürzt.