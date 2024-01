Bildrechte: dpa

Es war im Oktober 2023, als die Schlagerstars Anna-Carina Woitschack und Vincent Gross die Herzen der Zuschauer in "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" eroberten. In der von RTL produzierten Show nahmen 16 Prominente teil und traten gegeneinander an, um herauszufinden, wer von ihnen die Verräter in den eigenen Reihen sind.



Es folgten Bündnisse, Intrigen, und Verrat unter den Teilnehmern. Am Ende konnten Anna-Carina und Vincent, welchen die Rolle der Verräter gegeben wurden, ihr strategisches Können unter Beweis stellen: Sie hielten bis zum Ende durch und durften als Belohnung das Preisgeld miteinander teilen.