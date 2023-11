Bildrechte: imago/Sven Simon

Emotionale Worte Große Sorge um Heinos Hannelore: Florian Silbereisen betet für sie

14. November 2023, 08:03 Uhr

Heino weilt am Krankenbett seiner Frau Hannelore, hat alle Termine abgesagt. In der Schlagerwelt nehmen Kolleginnen und Kollegen Anteil an der Sorge. In einem Gespräch mit der "Bild"-Zeitung sagte Florian Silbereisen, dass er für seine langjährige Freundin Hannelore betet.