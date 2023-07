Frontmann Friedl Würcher ist wieder gesund Gute Nachrichten von den Nockis: "Unser Friedl ist wieder da!"

Die Fans der Nockis können endlich aufatmen. Wie die Band auf ihrer Instagramseite mitteilte, ist Frontmann Friedl wieder fit. In einem Video wendet sich der Sänger selbst an die Fans und kündigt an, dass er am 28. Juli wieder auf der Bühne stehen wird.