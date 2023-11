Ein Leben ohne Hannelore kann und will ich mir nicht vorstellen.

Bildrechte: imago/Horst Galuschka

Für Heino ist mit dem Tod seiner geliebten Hannelore eingetreten, was er sich weder vorstellen wollte, noch konnte. 44 Jahre waren Heino und Hannelore unzertrennlich. Wann immer es möglich war, begleitete Hannelore ihren Mann bei seinen Auftritten. Sie sorgte stets dafür, dass es Heino gut ging. Als sie in der letzten Zeit nicht mehr gut laufen konnte, wechselten die beiden die Rollen. Heino kümmerte sich nun um Hannelore. In einem Fernsehinterview sagte er, dass er jetzt auf sie aufpasse und dies auch gern gern tue.