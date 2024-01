Es ist mir ein Bedürfnis, an Hannelores Grab zu gehen. Ich fühle unsere Liebe und Verbundenheit hier besonders tief, die über den Tod hinausgeht. In Gedanken tausche ich mich mit Hannelore aus und erzähle ihr, was ich so erlebt habe, wenn ich unterwegs war.

Heino bild.de