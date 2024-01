Bildrechte: IMAGO / Manfred Siebinger

Sänger zurück in eigenem Haus Heino wohnt wieder in Kitzbühel: Mit ehemaliger Dschungelcamp-Teilnehmerin!

22. Januar 2024, 14:27 Uhr

Heino ist in das gemeinsame Haus in Kitzbühel, das er mit seiner verstorbenen Frau Hannelore bewohnte, zurückgekehrt. Der Sänger wohnt jedoch nicht allein: Sein Manager und Freund Helmut Werner, dessen Frau Nicole und das Baby des Paares leisten ihm Gesellschaft. Nicole ist ebenfalls in der Welt der Show zu Hause - 2017 nahm sie an dem TV-Format "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" teil.