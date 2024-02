Seinen ersten Auftritt in der Öffentlichkeit nach dem Tod von Hannelore hat Heino bereits gemeistert. Zum ersten Mal war er Gast auf dem Wiener Opernball. Allerdings mit einem lachenden und weinenden Auge, da Hannelore sich immer gewünscht habe , einmal auf diesem Ball zu tanzen. Leider, so der 85-Jährige in einem Interview mit RTL, hätten sie das wegen anderer Termine nie geschafft.

Bildrechte: IMAGO / teutopress

Zum Opernball hatte Heino der Geschäftsmann Markus Deussl eingeladen. Wie die österreichische Kronenzeitung berichtet, plant Deussl am 12. Mai mit Heino ein Muttertagskonzert in der in New Jersey ansässigen deutschsprachigen Gemeinde. Für Heino ist es nicht das erste Konzert in Übersee. Bereits vor drei Jahrzehnten trat er in den USA auf. 1994 sang der damals 55-jährige Heino bei einem deutschen Festival im Garden State Arts Center, ebenfalls in New Jersey. In dem US-amerikanischen Bundesstaat lebt eine umfangreiche deutschsprachige Gemeinde, die unter anderem Restaurants mit deutscher Hausmannskost und Supermärkte mit deutschen Produkten betreibt.