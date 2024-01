Wie das Nachrichtenportal "web.de" berichtet, wird Heino 2024 zum allerersten Mal das Großereignis in der Wiener Staatsoper besuchen. Schon lange wollte der Musiker gemeinsam mit seiner Ehefrau Hannelore an dem Event teilnehmen, nun wird der 85-Jährige ohne seine Lebensliebe in die österreichische Hauptstadt reisen.

