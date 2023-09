Helene Fischer am Trapez. Bildrechte: dpa

Unbegründet ist diese Botschaft an ihre Mutter nicht. Immerhin hat sich die Sängerin, deren Akrobatik-Übungen einmalig in der Branche sind, während ihrer aktuellen Tour bereits zwei Mal ernsthaft verletzt. Zunächst musste der Tourstart wegen eines Rippenbruchs während der Proben verschoben werden. Im Juni verletzte sich die Künstlerin bei einem Konzert in Hannover während einer Übung am Trapez im Gesicht, das Konzert musste abgebrochen werden.



Da Helene selbst Mutter einer kleinen Tochter ist, kann sie sich in ihre eigene Mutter und deren Sorgen um sie gut hineinversetzen. Schon immer, so die Sängerin in einem Interview mit der Zeitschrift "Bunte", habe sie ein sehr enges Verhältnis zu ihren Eltern gehabt. So oft sie können, so Helene, würden ihre Eltern, Maria und Peter Fischer, sie bei ihren Tourneen begleiten.