Das Projekt kommt für meine Fans wahrscheinlich ein bisschen überraschend, aber tatsächlich ist es schon lange ein Herzenswunsch von mir, Musik für Kinder zu machen. Es ist somit der logische nächste Schritt in meiner Karriere.

Das Album "Die schönsten Kinderlieder" erscheint bereits am 1. November 2024 und beinhaltet 25 Neuaufnahmen von bekannten Songs wie u.a. "Hoppe, hoppe Reiter" , "Weißt Du wie viel Sternlein stehen" , "Wenn Du fröhlich bist" oder "Wie schön, dass Du geboren bist" .

Auf die Idee Musik für Kinder zu machen, kam Helene Fischer vor allem durch ihre Tochter Nala, die demnächst zwei Jahre alt wird: "In letzter Zeit hatte ich viele Gelegenheiten, in Sachen Kinderlieder zu einem Profi zu werden", so die Künstlerin im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.