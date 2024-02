Erster Plattenvertrag mit nur 16 Jahren! Iggi Kelly auf Erfolgskurs

Schon 2017 stellte Iggi Kelly, der mit vollem Namen Ignatius Aaron Maria Kelly heißt, sein musikalisches Talent in der Casting-Show "The Voice Kids" unter Beweis und sang sich unter der Obhut von Mark Forster bis ins Halbfinale. Dass er die Show nicht gewonnen hat, tat der Karriere des Kelly-Sprösslings offensichtlich keinen Abbruch. Im Gegenteil: 2019 unterschrieb er einen Plattenvertrag bei Universal Music – mit gerade einmal 16 Jahren – und veröffentlichte seine erste Single "Why Him".

Nach einer weiteren Single machte der junge Sänger zwei Jahre Pause und startete 2022 mit gleich drei Veröffentlichungen wieder durch. Seine Single "No Matter What" wurde auf Spotify über 800.000-mal angehört. Mit eingängigen Pop-Beats, tanzbaren Rhythmen und seinem eigenen unverkennbaren Style begeistert er seine Fans und bleibt mit seinen Songs definitiv im Gedächtnis.

Hit-Garant Tom Gregory befördert Iggi Kelly ins Radio

Das scheinen auch Radiosender erkannt zu haben und spielen seine neue Single "Heard it all" gerade rauf und runter. Ein Song, der zeigt, wie viel Potential in Iggi Kelly steckt. "Wir sind auf Platz 45 der Radio-Charts! Danke für den krassen Support", schreibt er seinen 72.000 Fans auf Instagram.

Zusammen mit dem britischen Singer-Songwriter Tom Gregory, der in den letzten Jahren unzählige Hits veröffentlichte, produzierte er die Pop-Ballade, die davon handelt, in einer Beziehung enttäuscht und verlassen zu werden. Damit trifft er sicherlich viele Menschen, die schon in einer ähnlichen Situation waren, mitten ins Herz. Auf deutsch übersetzt heißt es darin: "Du sagst, dass du mich liebst, du sagst, dass du mich brauchst. Ich habe das alles schon einmal gehört."

2024 wird Iggis Jahr: Debütalbum, Tour und große Ambitionen

2024 wird definitiv ein aufregendes Jahr für den jungen Kelly, denn sein Debütalbum erscheint und er geht auf Tour. Mit seinen gerade einmal 20 Jahren steht Iggi an der Schwelle zum großen Erfolg. Wir dürfen also sehr gespannt sein, was der junge Sänger, der seine Songs selbst schreibt, noch auf die Beine stellen wird. Vielleicht dürfen wir uns auch mal auf ein Duett mit Mama Patricia, Tante Maite oder seinen Onkeln Michael Patrick oder Angelo freuen?

Genug musikalische Kellys stehen jedenfalls zur Auswahl und Mama Patricia ist ohnehin wahnsinnig stolz auf ihren Jüngsten, wie sie unter seinem Instagram-Beitrag kommentiert: "Ich bin so stolz auf dich! [...] Deine Träume werden wahr, Iggi. Du hast so viele Jahre so hart gearbeitet, um an diesen Punkt zu gelangen. Dieses Konzert (dein erstes Konzert) war ein absoluter Wendepunkt. Wir sind den ganzen Weg über an deiner Seite! Ich liebe dich!“