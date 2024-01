Partyschlagersängerin Jasmin Herren ist seit knapp zehn Monaten mit Philipp Bender liiert. Der Student ist ebenfalls Schlagersänger und so ist das Paar privat wie auch geschäftlich auf derselben Wellenlänge unterwegs, wie die Sängerin im "Fundbüro der Liebe" -Interview erzählt:

So wie ich nicht die klassische 44-Jährige bin, ist Philipp nicht der klassische 23-Jährige. Ich fühle mich komplett verstanden, beruflich wie privat.

Nachdem das Paar zunächst entschieden hatte, ihre Beziehung nicht öffentlich zu machen, war beiden jedoch schnell bewusst, dass es irgendwann soweit sein würde: "Wir wollten auch nicht lügen, warum auch, am Ende geht es ja auch niemanden etwas an. Philipp hat es auch nicht verdient, dass ich ihn verheimliche", so die Kölnerin.