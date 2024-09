Bildrechte: IMAGO / mix1

Im August war der 79-jährige Ex-König von Mallorca, Jürgen Drews, gemeinsam mit seiner Frau Ramona nach 30 Jahren in Dülmen nach München gezogen. Während zwischen Joelina und ihren Eltern vorher 500 Kilometer lagen, wohnen Jürgen und Ramona jetzt fünf Minuten von ihrer Tochter entfernt. BUNTE.de hat die junge Sängerin gefragt, wie das Zusammenleben jetzt so läuft. "Für uns ist das schön. Ich bin ja sowieso ein absoluter Familienmensch und Adrian und mein Papa verstehen sich supergut", so Joelina. Sie sei die vergangenen zehn Tage unterwegs gewesen, da habe Adrian die ganze Zeit bei ihren Eltern verbracht. Das sei schön.