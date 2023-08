"Riesen-Schock" Jürgen Drews' Ehefrau Ramona an bösartigem Hautkrebs erkrankt

"Das war ein Riesen-Schock für unsere ganze Familie. Wir hatten schreckliche Angst, sie zu verlieren." Joelina Drews geht mit dramatischen Worten an die Öffentlichkeit. Die Tochter von Jürgen (72) und Ramona Drews (49) sprach in einem Interview mit der BILD über die Krebs-Erkrankung ihrer Mutter. Bei Mama Ramona sei im Frühjahr ein bösartiger Haut-Tumor entdeckt worden.

Unsere Familie war im Ausnahmezustand. Ich habe meine Mama noch nie so besorgt und ängstlich erlebt, denn sie ist eigentlich immer positiv eingestellt.

Sie hätten in diesen Tagen viel geweint erzählt die 27-Jährige weiter.

Die Entdeckung des Tumors war jedoch purer Zufall. Eigentlich begleitete Ramona nur ihren Mann Jürgen zum Hautarzt, zeigte dem Arzt bei der Gelegenheit jedoch eine Hautveränderung oberhalb der Brust. "Die Stelle sah nicht gut aus, der Arzt entnahm gleich eine Probe", erzählt Joelina. "Am nächsten Tag rief er meine Mama an und sagte ihr, er hätte schlechte Nachrichten. Es wäre ein sehr aggressiver Hautkrebs diagnostiziert worden, sie müsse sofort operiert werden."

In dieser schwierigen Zeit für die Familie Drews musste besonders Joelina stark sein. Sie habe ihren Papa umsorgt und getröstet und für ihn gekocht, erzählt sie im BILD-Interview.

Ich musste in dieser Zeit für meinen Papa da sein, dem es natürlich vor Sorgen sehr schlecht ging. Es war für ihn und auch für mich völlig ungewohnt, ohne meine Mama in einer Art Zweier-WG zu leben.

Für Joelina war es auch deshalb eine schwierige Zeit, weil sie sich eigentlich in einer Art Selbstfindungsphase befunden habe. Bei Florian Silbereisens Schlagerstrandparty am vergangenen Samstag konnte man dann eine ziemlich gelöste Joelina sehen. Vor einem Millionenpublikum präsentierte sie zusammen mit Lucas Cordalis das Duett "Wenn der Regen auf uns fällt". Papa Jürgen und die genesene Ramona saßen im Publikum. Sie bewunderten den Auftritt ihrer Joelina und konnten die Tränen kaum zurückhalten. Voller Stolz, aber sicher auch wegen der Last der vergangenen Wochen.