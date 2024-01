Auch Jürgen Drews Tochter Joelina , mit 28 Jahren die jüngste der "nächsten Generation", wie Florian Silbereisen die drei nennt, meint, dass das Publikum entscheidet, ob es weitergeht. "Wenn die Leute da draußen das genauso feiern, wie wir selber und wenn sie es lieben, dann geben wir ihnen natürlich, was sie wollen."

Für Lucas Cordalis würde sich damit, dass die drei weiter gemeinsam die Lieder ihrer Väter neu interpretieren, ein lang gehegter Wunsch erfüllen. "Wir sind in der Lage", so Lucas, "diese ganzen tollen Songs für die nächste Generation aufzubereiten. Wir nehmen jetzt diese Hits aus den 70er, 80er und 90er Jahren und präsentieren sie in einem modernen Gewand für die ganz jungen Leute." Damit sei er sehr sehr glücklich.