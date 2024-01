Bildrechte: IMAGO/Bildagentur Monn

Joelina und Adrian leben in Starnberg bei München. Trotz der Entfernung zu ihren Eltern Jürgen und Ramona Drews, die etwa 500 Kilometer entfernt im Münsterland wohnen, sei die Verbindung in der Familie sehr eng. Obwohl Joelina jeden Tag, meistens mit ihrer Mama, telefoniert, möchte sie, dass ihre Eltern in ihre Nähe ziehen. Zum einen, so Joelina, denke sie ein bisschen in die Zukunft und da stehe ja auch irgendwann mal Familienplanung an. Zum anderen leide Jürgen Drews an der Nervenkrankheit Polyneuropathie und hätte auch Tage, an denen es ihm nicht so gut gehe. Da wäre sie gern in seiner Nähe.