Bildrechte: dpa

Im Januar feierte Jürgen Drews mit einer eigenen Show in der ARD seinen Abschied aus der Musikbranche. Es war ein sehr emotionaler Abend. Die Gründe für seinen Rückzug: Die Gesundheit – der 77-Jährige leidet an einer Nervenkrankheit – und mehr Zeit für die Familie. Der "König von Mallorca" ging in den wohlverdienten Ruhestand: Immerhin konnte er auf eine über 50-jährige Karriere zurückblicken.



Ganz ruhig war es um den Schlagerstar aber nicht geworden. Insbesondere unterstützte er Tochter Joelina bei ihrer eigenen Musikkarriere, wohnte Auftritten bei und ließ sich auch mal auf ihrem TikTok-Kanal blicken.