Bereits vor einiger Zeit gab der ehemalige König von Mallorca bekannt, dass er und seine Frau Ramona in die Nähe ihrer Tochter Joelina ziehen möchten. Jetzt ist der 79-Jährige bereits umgezogen. Joelina Drews hält ihre Follower auf ihren Social Media Kanälen auf dem Laufenden, und natürlich packen sie und ihr Freund Adrian mit an. Auf Tik Tok hat die 27-Jährige nun Einblicke in das neue Haus ihrer Eltern gewährt. Ein großer Kamin fällt ins Auge, allerdings sind auch noch viele Umzugskisten zu sehen.

Bildrechte: imago images/localpic

25 Jahre wohnten Jürgen und Ramona Drews in Dülmen-Rorup in einem Haus mit großem Garten. Doch vorher lebte Jürgen Drews bis Mitte der 90er-Jahre in Taufkirchen, einer Gemeinde im Landkreis München, ebenfalls 25 Jahre. Tochter Joelina wurde in München geboren, als sie drei Jahre als war, zog die Familie ins Münsterland. Seit 2022 wohnt Joelina mit ihrem Freund Adrian in München, zwischen ihr und ihren Eltern lagen mehr als 500 Kilometer. Das neue Zuhause von Jürgen und Ramona ist laut Joelina nur fünf Minuten von ihrem entfernt.