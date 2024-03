Bildrechte: MDR/Matthias Gabriel

Der jüngste der "Kelly-Family" war bis zum Jahr 2020 Mitglied der Familienband, mit der er viele Jahre als Straßenmusiker umhergezogen war. Auch mit seiner eigenen Familie, seiner Frau Kira und den gemeinsamen fünf Kindern, reiste er als Straßenmusik-Band durch Europa. 2013 dann zogen Angelo, Kira und die Kinder in ein Haus in Irland. Bis 2020 machten "Angelo Kelly & Family" gemeinsam Musik, dann löste Angelo die Band auf. Der älteste Sohn Gabriel machte bereits als Rapper in Deutschland seine eigene Karriere, die älteste Tochter Helen verließ das Elternhaus, um zu studieren. Im Haus von Angelo und Kira Kelly leben jetzt noch ihre drei jüngsten Kinder Emma (18), Joseph (14) und William (9).