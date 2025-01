An Kerstin Otts Lebensstil hat sich in letzter Zeit so einiges geändert. Sie lebt vegan, hat 2023 das Rauchen aufgegeben und geht jetzt auch regelmäßig joggen.

Als sie im Oktober bei Beatrice Egli in der Show auftrat, war die Schweizerin so von Kerstin Otts Veränderungen beeindruckt, dass sie kurzerhand ein gemeinsames Ziel auslobte:

Bildrechte: SWR/Manfred H. Vogel

"Du sagst, du ziehst das durch. […] Weißt du, was ich gedacht habe? Wir laufen gemeinsam nächstes Jahr nen Halb-Marathon."



Hand drauf! Kerstin Ott war sofort einverstanden. Doch wie ist der Stand jetzt, zweieinhalb Monate später? Wir haben Kerstin bei den Schlagerchampions getroffen und nachgefragt, wie das Traning so läuft. "Gut. Also ich bin immer noch fleißig dabei am Joggen", erzählt sie stolz.