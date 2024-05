Bildrechte: picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Das Nomaden-Leben ist schuld! Maite Kelly: Deshalb kennt sie Let’s Dance-Star und Neffen Gabriel kaum

08. Mai 2024, 17:32 Uhr

Gabriel Kelly (21) tanzt sich in der RTL-Show "Let’s Dance" Woche für Woche in die Herzen der Zuschauer. Dabei wusste seine Tante Maite anfangs gar nicht, dass er dort teilnimmt. Sie selbst hat die Show bereits gewonnen und saß auch in der Jury. Warum sie zu ihrem Neffen Gabriel kaum Kontakt hat, verrät sie in einem Podcast.