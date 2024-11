Insbesondere als Maite Kelly begann, ihre eigenen Lieder zu schreiben und auch selbst zu singen, war ihr Selbstvertrauen und ihr Selbstverständnis auf der Bühne noch nicht so groß, wie in der heutigen Zeit: "Ich bin oft daran gescheitert, meinen eigenen Wert zu erkennen und habe zu oft zugelassen, dass man mich klein hält. Ich habe nie gedacht, dass meine Lieder etwas Besonderes sind. Vielleicht habe ich auch zu lange gebraucht, um selbst daran zu glauben", reflektiert die gebürtige Berlinerin im Bild-Interview.

Die, in diesem Fall wahrscheinlich zu große Bescheidenheit, kam Maite Kelly aber in Zeiten des großen Erfolges mit der "Kelly Family" zu Gute, denn zu "Höhenflügen" auf Grund von viel Geld und Ruhm in jungen Jahren, war die Künstlerin nie anfällig: "Weil ich wusste, das alles wird wieder vorbeigehen. Und die Zeiten des Misserfolgs sind länger als die übererfolgreichen", so Maite Kelly.