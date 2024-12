Wie seine Ehefrau, Saskia Kraußer, gegenüber Ippen Media bestätigte, verstarb Marc Seaberg bereits am 28. November 2024 nach kurzer, schwerer Krankheit in seinem Zuhause in Wichsenstein (Bayern) – nur einen Tag nach seinem 78. Geburtstag. Marc und Saskia waren seit 2012 ein Paar.

Bildrechte: picture-alliance / Herman Josef Wöstmann | Herman Josef Wöstmann In der Silvesternacht 1989, nur wenige Wochen nach dem Fall der Mauer, sang David Hasselhoff "Looking for Freedom" vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Seidem gilt der Song als Freiheitshymne. Doch bereits zehn Jahre zuvor brachte Marc Seaberg den vom berühmte Produzenten Jack White geschriebenen Song in die Charts – auch wenn er damals "nur" Platz 16 erreichte.



Der Sänger ging offen mit dem ambivalenten Gefühlen um, sein Lied in den Händen eines anderen Künstlers zu sehen – konnte sich über die Jahre hinweg damit jedoch arrangieren, wie er 2019 der Bild-Zeitung erzählte. Dennoch blieb er stolz, der ursprüngliche Sänger des Songs zu sein.

Über die Jahre hinweg habe ich mich damit arrangiert. Ich hatte selbst viel Erfolg mit 'Looking for Freedom' Marc Seaberg Bild-Zeitung

Ich habe mich entschieden: Für die Musik

Marc Seabergs Karriere begann bereits in jungen Jahren. Schon mit neun Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für die Gitarre und entschied sich nach dem Abitur gegen ein Ingenieurstudium und für die Musik, wie er auf seiner Webseite erzählte.

Dann kam das Angebot für den ersten Plattenvertrag. Ich musste mich entscheiden, entweder Studium oder Plattenvertrag. Ich habe mich entschieden: Für die Musik Marc Seaberg marc-seaberg.de

Bildrechte: Ariola Unter dem Künstlernamen Mark Sommer machte er sich zunächst mit deutschen Liedern einen Namen, bevor er auf Englisch sang und 1978 durch "Looking for Freedom" seinen größten Erfolg erlebte. Schon damals berührte der Song Fans auf beiden Seiten der Mauer.

Ich habe säckeweise Fanpost bekommen – auch aus Ostdeutschland. Da ging es oft um Träume von Freiheit. Irgendwie hat 'Looking for Freedom' die Mauer schon damals überwunden. Marc Seaberg Bild-Zeitung

Bildrechte: Bravo Zahlreiche Auftritte in TV-Shows, Tourneen, ein Platz in der "Bravo" und Begegnungen mit Musikgrößen wie David Bowie, ABBA und Peter Maffay – Marc Seaberg konnte auf eine erfüllende Karriere zurückblicken.



Neben seiner Solokarriere spielte er bis ins Alter in mehreren Bands und gründete das Rock-Café "Star-Club" in seiner Heimatstadt Erlangen. Er blieb der Musik lebenslang treu, wie auch das Motto auf seiner Webseite verdeutlicht: