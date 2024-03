Der Vorfall begann bereits im Sommer 2023, wie das Paar erklärte. Damals hatten sie über ihre Hausverwaltung eine Firma für Baumfällarbeiten beauftragt. Die Firma rückte an, der Baum wurde gefällt, so weit, so gut. "Unsere Hausverwaltung erhielt im Anschluss auf elektronischem Wege eine Rechnung, hat diese an uns weitergesandt, und ich habe umgehend bezahlt," erinnert sich Marianne. Damit betrachteten sie die Angelegenheit als erledigt.