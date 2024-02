"Wir sind schon konservativ. Da bin ich als Klosterschülerin so ein bisschen geprägt worden", sagt Marianne Hartl, während sie den Einkaufswagen durch die Gänge schiebt. Doch wer denkt, die Volksmusikerin ist in alten Rollenbildern verhaftet, der irrt.

Schon beim Kennenlernen habe es auf dem Parkplatz den ersten Kuss gegeben. "Nach 14 Tagen ist er zu mir ins Kinderzimmer gezogen. In ein 9m²-Zimmer", erinnert sie sich mit einem Strahlen. Doch so schnell wie alles am Anfang ging, an Durchhaltevermögen hat es ihrer Beziehung nicht gemangelt. Nach sechs Jahren Beziehung gaben sie sich 1979 das Ja-Wort und bekamen später zwei gemeinsame Söhne.