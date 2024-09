Bildrechte: IMAGO/APress

Stimme mit KI gefälscht Dreiste Trickbetrüger geben sich als Marianne Rosenberg aus

10. September 2024, 14:18 Uhr

Künstliche Intelligenz (KI) ist momentan in aller Munde. Die Technologie wird bereits in zahlreichen Gebieten eingesetzt, um Prozesse zu vereinfachen. Doch leider wird sie auch von Trickbetrügern für ihre Maschen missbraucht, beispielsweise um bekannte Persönlichkeiten zu imitieren – so auch in einem aktuellen Fall, bei dem es die Schlagersängerin Marianne Rosenberg traf.