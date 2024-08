Was sind Deep Fakes? Deep Fakes sind hochwertige Fälschungen von Ton-, Bild- und Videoaufnahmen. Mitunter werden Gesichter oder andere Körperteile mittels KI-Technologie generierte Medieninhalte in Videos ausgetauscht, Mimik und Gestik gezielt gesteuert oder Stimmen nachgeahmt. Dadurch können Personen Handlungen zugeschrieben oder Aussagen in den Mund gelegt werden, die diese nie getan oder nicht geäußert haben.



Durch Deep Fakes können Persönlichkeitsrechte verletzt und die Meinungsbildung im digitalen Raum missbraucht werden.