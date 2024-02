Das, was gerade passiert, in dieser Branche, für mich, ist unbeschreiblich schön. Wie auf einmal alle Schlagerkünstler, Kollegen, Freunde, Familie zusammenhalten, auch ihr Fans, wie wir gerade alle auf einmal, mich in dem Fall mit meinem Projekt supporten, das ist für mich unbeschreiblich.

In ihrer Teilnahme am deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2024 sieht die junge Künstlerin nicht nur eine große Gelegenheit für sich selbst, sondern auch für die gesamte Schlagerszene: "Das zeigt mir, wie groß der Wunsch in der Branche, und vielleicht auch bei euch zu Hause ist, dass mal wieder ein deutschsprachiger Song auf die großen Bühnen geschickt wird. Das ist auch mein Wunsch. Es ist eine mutige Aktion, ich weiß, und es ist ein bisschen gewagt im Gegensatz zu dem, was alle anderen machen, aber ich stehe da so sehr dahinter und ich bin so dankbar und ich bin so baff, dass ich überhaupt in diesen Vorentscheid reingekommen bin", sagt Marie Reim in ihrer Instagram-Story.