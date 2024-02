Diese hatte vor genau 23 Jahren mit ihrem Hit "Wer Liebe lebt" den deutschen Vorentscheid für sich entschieden. Beim Eurovision Song Contest 2001 in Kopenhagen ersang Michelle für Deutschland Platz acht . Bei den Proben war auch Töchterchen Marie dabei, sie feierte dort am 8. Mai ihren ersten Geburtstag. Nun wird die junge Sängerin ebenfalls beim Deutschen Vorentscheid antreten und zwar mit ihrem Song "Naiv" . Für ihren Auftritt hat sie gemeinsam mit ihrer Mama Michelle ein besonderes Kleid ausgesucht.

Es ist ein absoluter Glücksbringer. Und in die heutige Zeit versetzt, passt es auf jeden Fall zum Song. Es wird für einen großartigen Auftritt sorgen.

Bildrechte: IMAGO / Scherf

Es ist allerdings nicht das rosafarbene Paillettenkleid, das Michelle bei ihrem Auftritt 2001 in Kopenhagen getragen hat. Michelle und Marie haben eine bodenlange Robe aus roter Spitze umarbeiten lassen. Dieses Kleid trug Michelle bei Auftritten in der Zeit ihres Erfolges mit ihrem ESC-Song "Wer Liebe lebt". Für Marie hat ihre Teilnahme beim ESC-Vorentscheid am 16. Februar auf jeden Fall etwas Mystisches - vielleicht auch wegen ihrer Familiengeschichte.