Talk mit Christin Stark in "Die Schlager des Monats" Matthias Reim rät Tochter für ESC-Vorentscheid: "Marie, glaub an Dich!"

02. Februar 2024, 14:22 Uhr

Marie Reim startet beim deutschen Vorentscheid für den ESC in Malmö. Die junge Sängerin tritt damit in große Fußstapfen, denn ihre Mutter Michelle gewann diesen Ausscheid vor 23 Jahren. Im Gespräch mit Christin Stark in "Die Schlager des Monats" verrät Marie, welchen Tipp ihr Papa Matthias Reim gegeben hat.