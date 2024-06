Beim "Schlagerbooom Open Air" im vergangenen Jahr machten Michelle (52) und Eric Philippi (27) ihre Liebe öffentlich. Dass längst nicht alle an eine längerfristige Beziehung glaubten, schweißte die beiden nur noch fester zusammen. Nun zündet das Liebespaar am gleichen Ort die zweite Stufe. Beim "Schlagerbooom Open Air" in Kitzbühel machten die beiden ihre Verlobung öffentlich. Vor einem Millionenpublikum sagte Eric Philippi: