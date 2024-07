Über Zeitpunkt und Ort der Feierlichkeiten wird seitdem in der Schlagerwelt gerätselt und spekuliert. Am Abend der Verkündung bereits gab Showmaster Florian Silbereisen den beiden mit einem Augenzwinkern mit auf den Weg: "Wenn es um Hochzeitsfeste geht, ich bin da Experte."

Zumindest was den Ort für die Hochzeit angeht, erhielt das Paar nun eine Empfehlung aus Österreich: Bei der Starnacht am Wörthersee heizte Michelle dem Publikum mit ihrem Hit "So oder so" auf der Bühne direkt am See ein. Showmaster und Schauspieler Hans Sigl konnte sich den Tipp im Anschluss nicht verkneifen: