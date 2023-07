Ende Juni machte eine Neuigkeit in der Schlagerwelt Schlagzeilen, die den beiden betreffenden Personen eigentlich noch viel zu früh war. "Schlagersängerin Michelle liebt 25 Jahre jüngeren Kollegen Eric Philippi" .

Eric Philippi und Michelle auf der Bühne während der Tournee der Sängerin. Bildrechte: Instagram/Michelle

Gern, so Sängerin Michelle im Interview mit Frauke Ludowig, hätten beide ihre neue Liebe erst einmal genossen und wachsen lassen. Dass ihre Beziehung nun öffentlich ist, nimmt das Paar zum Anlass, der Welt zu zeigen, so Michelle, dass sie und Eric glücklich seien. Gefunkt habe es zwischen beiden bereits beim ersten Kennenlernen, der ersten Umarmung. Die 51-Jährige habe dabei etwas gespürt, was man sonst nicht spüre. Michelle ist der Meinung, dass sie Eric bereits aus einem früheren Leben kennt.