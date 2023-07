Michelle 1992. Bildrechte: IMAGO / United Archives

Michelle staunt selbst ein bisschen, wenn sie die ersten Aufnahmen ihrer Songs wie "Und heut' Nacht will ich tanzen" anhört. Für sie fühle sich das an, als würde sie alte Bilder anschauen und denken: "Oh mein Gott, wie sah ich denn da aus?"



Deshalb war es anlässlich ihres 30-jährigen Jubiläums im Jahr 2022 an der Zeit, den alten Liedern ein neues Gewand zu verleihen, bestätigt sie uns im Interview. Schließlich fühle sich ein Song nach drei Jahrzehnten für sie ganz anders an als damals. Die Schlagerikone gehe jetzt mit einer anderen Energie, mit anderen Emotionen und einer anderen Lebensweisheit an ihre alten Hits heran. "Ich fühl mich dann in den Song wieder neu rein, das ist ganz schön", schwärmt sie.