Er habe gedacht, so de Angelo, er lebe das Leben seines Bruders. Er könne Erfolg nicht annehmen, er habe irgendwie immer das Gefühl, das er ihm nicht zustehe. Das sei es, was ihn immer gegen sich selbst kämpfen lasse. Auch jetzt sitze er noch in diesem offenen Gefängnis und gehe da nicht raus. Auch seine etwa zehn Psychologen hätten ihm attestiert, dass er Erfolg nicht annehmen könne. Und das habe er schon von klein auf.