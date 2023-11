Bei der derzeitigen angespannten Weltlage möchte ich es wirklich vermeiden, in ein Flugzeug zu steigen. Ich habe keine Lust, an meinem 60. Geburtstag vom Himmel geholt zu werden.

Bildrechte: IMAGO / Weißfuß

Statt in Las Vegas zu heiraten, plane er nun, einen besonderen Tag mit seiner Partnerin Simone in Italien zu feiern und die Hochzeit auf das kommende Jahr zu verschieben.



Simone sei auch verständnisvoll, was diese Entscheidung anginge, so der 59-Jährige weiter. "Sie weiß ja, dass die Hochzeit nur aufgeschoben ist." Außerdem wolle er dieses Mal wirklich sicher gehen, dass seine fünfte Ehe auch wirklich halte.