Geboren wurde Peter Siegfried Krausenecker am 18. März 1939 in München. Sein Vater Fred Kraus war Regisseur und Kabarettist. Auch Peter Kraus startete zunächst eine Karriere als Schauspieler und wurde bei seinem ersten öffentlichen Konzertauftritt in München entdeckt. 1957 landete er mit der deutschsprachigen Version von Little Richards "Tutti Frutti" seinen ersten Hit. Ein Jahr später folgte die bis heute legendäre Single "Sugar Baby".