Peter Maffay-Konzert am 20. Juli in Leipzig

Mein Zeitfenster wird immer kleiner. Die Abschlussfeier meiner Tochter, die liegt noch ein bisschen in der Ferne. Ich will das schaffen. Und ich möchte für sie Zeit haben.

Außerdem, so Maffay, möchte er sich mehr mit seinem Sohn Yaris und dessen Plänen beschäftigen und ein bisschen mehr Zeit für seine Frau Henrikje haben. Mehr als drei Stunden war Peter Maffay auf musikalischer Zeitreise durch seine Karriere gegangen. Von "Du" über "Und es war Sommer", "Sieben Brücken" und "Sonne in der Nacht" bis zu "Gelobtes Land". Als Gäste hatte sich der 74-Jährige Sohn Yaris, Songwriter Johannes Oerding, Backgroundsängerin Linda Teodosiu und Musik-Legende Anastacia zu seinem Abschieds-Konzert geladen.

Nach den letzten Tönen seines Konzerts kämpfte Peter Maffay in der ausverkauften Red Bull Arena Leipzig mit seinen Gefühlen. 38.000 Fans sangen minutenlang. "Oh, wie ist das schön".

Zum Schluss jedoch versprach Maffay seinen Fans: "Ich gehe noch nicht fort. Ich gebe euch mein Wort." So spielt er am 4. August auf dem Siebenbürgentag in Hermannstadt (Rumänien) sein erstes Konzert in seiner Heimat. Auch einzelne Auftritte in Deutschland soll es noch geben.