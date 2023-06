Das "Nippelboard" von TV Total ist in der TV-Branche gefürchtet. Früher saß Stefan Raab an der Knopfleiste, heute ist es Sebastian Pufpaff, der damit in der Comedy-Show immer wieder kleine Clips abspielt. Meist Pannen oder Versprecher aus anderen TV-Sendungen, manchmal aber auch einfache Sätze von Promis, die sich gut eignen, um Witze zu unterstreichen. Seit einiger Zeit ist auch Roland Kaiser auf dem "Nippelboard" vertreten.

"TV Total"-Moderator Sebastian Pufpaff vor seinem "Nippelboard". Bildrechte: dpa In dem kurzen Clip singt Roland Kaiser eine Zeile aus dem Refrain seines Songs "Du, deine Freundin und ich" vom aktuellen Album "Perspektiven". Moderator Sebastian Pufpaff nennt den Song, "den Ohrwurm, mit dem ich gefühlt seit Monaten jeden Morgen aufwache". Doch in der Sendung am Mittwoch (31. Mai) scheint der Knopf zu klemmen. Abhilfe schaffte dann aber der Kaiser selbst.