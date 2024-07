Auch wenn Fans das gern anders hätten, Roland Kaiser ist nicht jeden Tag in der Stadt. Dafür gibt es den Schlagersänger jetzt auch als Wachsfigur. Kurz vor dem Start der diesjährigen Kaisermania wurde die Figur in Dresden enthüllt. Roland Kaiser war anwesend und zufrieden: "Ich finde die Figur ausgesprochen gut gelungen. Die Mitarbeiter von Madame Tussauds haben sehr viel Zeit investiert und sehr viel Können. Das sind große handwerkliche Künstler", sagte Kaiser MDR SACHSEN.

Nachdem Roland Kaiser, der in diesem Jahr sein 50. Bühnenjubiläum feiert, jetzt mit einer Briefmarke geehrt und als Wachsfigur verewigt wurde, will sich der Schlagerstar aber nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. "Das ist für mich eher ein Ansporn weiterzumachen und diese Ehre auch zu rechtfertigen." Er stehe weiter auf den Musikbühnen. "Das ist doch klar. Schließlich ist das mein Beruf, den ich schätze und liebe", sagte Kaiser. Ab diesem Freitag macht der 72-Jährige das wieder in Dresden bei der Kaisermania. Insgesamt vier Konzerte sind geplant. Erneut werden tausende Fans das Elbufer in eine große Partyzone verwandeln.