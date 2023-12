Weihnachten, das bedeutet für Ross in erster Linie Familie. Der gebürtige Brite erinnert sich gern an seine Kindheit in England zurück. "Also wenn ich an Weihnachten denke, dann denke ich tatsächlich an meine Oma als sie noch lebte. Als ich ein Kind war, haben wir immer zusammen die Dekoration aufgehängt und auch den Weihnachtsbaum zusammen geschmückt", erinnert sich der Schlagerstar.