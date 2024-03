Wie überrascht man einen Musiker am besten? Natürlich mit Musik! Und genau das tat Ben Zucker bei "Die große Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen" für seinen Schlager-Kollegen und Freund und präsentierte einen Song, den er speziell für Florian Silbereisen geschrieben hatte. Bei dem hatte Ben Zucker 2017 selbst seinen großen Durchbruch in einer Show gehabt.

Eigentlich kam der Sänger mit der Reibeisenstimme gerade von der Bühne, wo er mit seinem Song "Heute nicht!" das Publikum begeistert hatte. Nachdem sich die beiden Sänger herzlich begrüßt hatten, sagte Barbara Schöneberger , die durch den Überraschungsabend führte, den verheißungsvollen Satz: "Ben, du bist ja nicht nur gekommen, um EINEN Song zu singen." Das war das Stichwort für Ben Zucker, der sich im Handumdrehen wieder auf die Bühne begab, auf der ein großes Klavier bereits wartete. Dem leicht verdutzten Florian Silbereisen erklärte Barbara Schöneberger natürlich gern, was nun passieren würde:

Dem emotionalen Auftritt mit so schönen Zeilen wie "Du begleistest uns schon immer - schön, dass es dich gibt" im gleißenden Lichtkegel folgte dann natürlich noch eine innige Umarmung - Florian Silbereisen und Ben Zucker sind eben mehr als nur Kollegen, sie sind richtige Freunde. Neben der Musik haben sie übrigens noch etwas anderes gemeinsam, wie sie bei Barbara Schöneberger erzählten: Sie haben beide am gleichen Tag Geburtstag. Zusammen zu feiern haben sie bisher noch nie geschafft, telefonieren aber jedes Jahr am gemeinsamen Ehrentag. Und vielleicht klappt es dann ja doch irgendwann mit der Doppel-Geburtstags-Party.