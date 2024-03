Es ist noch nicht lange her, dass der neue Stern am Schlagerhimmel Anna Ermakova zum ersten Mal bei Florian Silbereisen bei den Schlagerchampions 2024 auf der Bühne stand. Nun konnte die Sängerin gemeinsam mit dem Musiker und Showmaster dessen 20-jähriges Feste-Jubiläum feiern - und legte sich mächtig ins Zeug. Nachdem sie bei "Die große Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen" den Song "Son of a Preacherman" auf der Bühne präsentiert hatte, nutzte sie die Gelegenheit, Florian Silbereisen von Herzen zu danken: