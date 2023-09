Vanessa Mai ist nicht nur für ihre Schlagerkarriere bekannt (mit der Gruppe "Wolkenfrei" sowie zuletzt auch solo), sondern auch als Moderatorin ihrer eigenen Online-Show "On Mai Way", als Social-Media-Influencerin sowie zuletzt auch als Schauspielerin. Nun wagt die Sängerin den nächsten Schritt in ihrer Karriere – und zwar auf Schlittschuhen.

Damit, Teil der neuen "NO LIMITS"-Produktion zu sein, erfüllt sich die 31-Jährige einen Kindheitstraum. Im Interview mit dem Kölner Express äußerte sie, dass sie die Show schon als kleines Mädchen geliebt hat. "Wie die Eiskunstläufer in ihren tollen Kostümen über das Eis geschwebt sind, hat mich total fasziniert," so der Schlagerstar.

Seit über 80 Jahren Ferien auf dem Eis

Bis zu sechs verschiedene Produktionen von "Holiday on Ice" touren gleichzeitig durch die Welt. Bildrechte: Imago / 7aktuell Stolz kann Vanessa Mai ohne Frage auf sich sein: "Holiday on Ice" wird bereits seit 1942 aufgeführt. Knapp 330 Millionen Zuschauer konnte die Show in ihren 81 Jahren mittlerweile verbuchen. Sie ist damit die erfolgreichst Eisshow der Welt.

Als Gaststar ist Vanessa Mai dabei in berühmter Gesellschaft: Stars wie Phil Collins und Sarah Conner wirkten in der Vergangenheit bei den Eis-Shows mit. Ab dem 21. Dezember 2023 kann man den Schlagerstar bei den Premieren-Aufführungen in Leipzig, München, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg und Berlin auf dem Eis bewundern.

Lied mit Ikke Hüftgold