Bildrechte: IMAGO / Future Image Und so stand Stefanie mit ihrem Ensemble und dem Stück "Ganz Paris träumt von der Liebe" am Abend des 20. April, ihrem Hochzeitstag, in Cunnewald auf der Theaterbühne. Nach Ende des Stückes erschien plötzlich ihr Mann Lanny und überreichte der sichtlich überraschten Stefanie ein kleines Präsent zur Rosenhochzeit. Die 44-Jährige bedankte sich gerührt bei ihrem Mann und beim Publikum.

Liebe unter Kritik

Am 20. April 2014 gaben sich die Moderatorin und Sängerin und der österreichische Country-Musiker das Ja-Wort. Verliebt hatten sich die zwei bereits drei Jahre zuvor ineinander. Erst vor kurzem hatte Lanny Lanner in einem Interview mit "Das neue Blatt" berichtet, dass die ersten Jahre für das Paar nicht einfach gewesen seien. Offenbar habe es vielen nicht ins Bild gepasst, als er an Stefanies Seite aufgetaucht sei.

Doch unsere Liebe hat alle Anfeindungen, die rund fünf Jahre dauerten, überstanden. Lanny Lanner Das neue Blatt

Bildrechte: imago images/United Archives Zuvor waren die aus dem Vogtland stammende Sängerin und Moderator Stefan Mross 17 Jahre das Traumpaar der deutschen Volksmusik. Die gemeinsame Tochter Johanna krönte 2001 das Glück der beiden, 2006 gaben sie sich das Ja-Wort. Nachdem sich Stefanie Hertel und Stefan Mross zunächst trennten und 2012 schließlich scheiden ließen, zerbrach das Bild vom Traumpaar. Es gab Gerüchte, dass die Liebe zwischen den beiden pure PR-Strategie gewesen sei. In einem Interview nahm Stefanie Hertel zu diesem Thema im vorigen Jahr noch einmal Stellung.

Wir wurden nicht in diese Beziehung geschubst, wir waren wirklich ein Paar. Stefanie Hertel Bild-Zeitung