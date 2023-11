Denn: Am 29. November 2023 wird Eberhard Hertel seinen 85. Geburtstag feiern. Seine Karriere begann der gebürtige Vogtländer 1976, als er die Talentshow "Heitere Premiere" gewann und in der DDR zum Star wurde. Als Volksmusiker veröffentlichte er elf Alben und präsentierte zahlreiche Shows. Sein Gespür für Musik gab er dabei an seine Tochter Stefanie und sogar Enkelin Johanna weiter. Er selbst stellte seine Karriere in den Hintergrund, um Tochter Stefanie Hertel bei ihrer eigenen Schlagerkarriere zu unterstützen. Immer wieder waren die beiden auch in Duetten zu hören.