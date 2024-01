"Zefix, i steh auf di" ist mittlerweile zu einer gängigen Liebeserklärung in Österreich geworden. Schuld daran ist der gerade mal 19-jährige Chris Steger, der 2020 mit "Zefix" einen Mega-Hit in seiner Heimat gelandet hat.

Der sympathische Sänger kam in Schwarzach im Pongau in der Nähe von Salzburg zur Welt. Gitarre spielt er schon seit seinem achten Lebensjahr und seitdem geht nichts mehr ohne sein Instrument. Ohne die Gitarre sieht man ihn genauso wenig wie ohne seine Lederhose - Chris' Markenzeichen bei seinen Auftritten. Mit Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier will er sich jedoch nicht verglichen wissen.



Sein gefühlvoller Austropop-Song "Zefix" katapultierte ihn von heute auf morgen in die oberste Riege der österreichischen Musik-Stars. Der Song blieb 19 Wochen in den Charts und wurde zum Hit des Jahres 2020 in Österreich. "Zefix" wurde sogar mit dem Amadeus-Award ausgezeichnet und machte Chris Steger damit zum jüngsten Amadeus-Preisträger aller Zeiten.